KLM gaat personeel compenseren dat overdosis chroom inademde

Luchtvaartmaatschappij KLM komt met een compensatieregeling voor werknemers die schade hebben opgelopen door te werken met chroom-6. Dit is een metaalsoort die in onder andere primers en coatings voorkomt. Dat heeft het concern woensdag bekendgemaakt.

Door onze economieredactie

De regeling bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een financiële tegemoetkoming .

De compensatie volgt op onderzoek dat in 2020 opgestart werd. Daaruit blijkt dat bepaalde personeelsleden in de periode van 1970 tot 1991 tussen de 10 en 100 microgram per kubieke meter hebben ingeademd.

Doordat de wettelijke grenswaarde tussen 1976 en 2017 stapje voor stapje verlaagd is van 100 microgram per kubieke meter naar 1 microgram, is het mogelijk dat een aantal mensen in die periode zijn blootgesteld aan te hoge waardes.

"KLM vindt de veiligheid en gezondheid van medewerkers van groot belang en betreurt het ten zeerste dat een aantal oud-medewerkers door het werken met chroom-6 mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsklachten heeft. Deze regeling is bedoeld als een tegemoetkoming in de eventueel geleden schade", zo laat het bedrijf weten.

De regeling is bedoeld voor medewerkers, oud-medewerkers, gepensioneerden, tijdelijke krachten en stagiairs die werkzaam zijn of waren in het vliegtuig-, motor- of componentenonderhoud bij KLM Engineering & Maintenance, Transavia, Regional Jet Center en haar voorloper Martinair en werken of hebben gewerkt met chroom-6. Ook nabestaanden en erfgenamen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

