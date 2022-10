China koopt zich in bij grote terminal in Hamburgse haven

De Chinese staatsrederij Cosco mag een belang nemen in een grote containerterminal in de haven van Hamburg. De Duitse regering heeft hier toestemming voor gegeven. De Chinese overheid heeft de laatste jaren steeds meer belangen gekocht in de Europese logistiek, ook in de Rotterdamse haven.

Door onze economieredactie

Cosco krijgt een belang van 24,9 procent. Dat is minder dan de 35 procent die het bedrijf aanvankelijk wilde, maar op dat bod kwam veel weerstand bij de oosterburen. De Duitse regering heeft daarom wel toestemming gegeven voor het kopen van een kleiner belang van iets minder dan 25 procent. Met dat kleinere belang krijgt Cosco nauwelijks invloed op de besluitvorming.

Het gaat om de Hamburgse Tollerort-terminal van exploitant HHLA, de grootste uitbater van containterminals in de grootste haven van Duitsland.

De Europese Commissie zou de Duitse regering afgelopen voorjaar al hebben gewaarschuwd om de investering van Cosco niet goed te keuren. Brussel vreesde onder meer dat gevoelige informatie in Chinese handen zou kunnen komen.

Verder is er angst dat het land een te grote invloed zou krijgen in Europa. De EU wil China juist meer als een concurrent gaan beschouwen en minder economisch afhankelijk worden van het Aziatische land.

Chinese bedrijven kopen zich op meerdere plekken in

De Chinese overheid heeft de laatste jaren op tal van plekken in Europa een belang genomen. Zo zijn drie van de vijf grootste containerterminals in de Rotterdamse haven in handen van Hutchison Ports, dat in Hongkong is gevestigd.

Verder heeft Cosco onder meer een terminal in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. In de Griekse stad Piraeus is het zelfs eigenaar van de haven.

De staatsrederij was ook betrokken bij de bouw van een grote terminal in de haven van de Duitse stad Duisburg. Cosco heeft inmiddels besloten om zich terug te trekken uit dat project. Dit vanwege de commotie rondom het bedrijf vanwege diens plannen in Hamburg.

Aanbevolen artikelen