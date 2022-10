Ford stopt na 47 jaar met productie van iconische Fiesta

Na bijna een halve eeuw stopt Ford volgend jaar met het bouwen van de beroemde Fiesta. De afgelopen decennia zijn er diverse types ontwikkeld, maar er komt geen nieuwe meer, heeft de autoproducent bekendgemaakt. Het bedrijf wil alleen nog elektrische auto's maken tegen 2030 en daarin is geen ruimte voor een nieuw model van de Fiesta.

De compacte auto is in 1976 op de markt gebracht. Sindsdien zijn er zo'n 22 miljoen van verkocht. In 2017 kwam Ford met het zevende en tevens laatste model. Hij is in verschillende landen geproduceerd, waaronder België, Duitsland, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. Eind juni volgend jaar moet de laatste Fiesta van de band rollen.