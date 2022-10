Dure diesel sijpelt ook door naar onze voordeur

Ook wie zelf geen dieselauto rijdt, krijgt toch last van de hoge dieselprijzen. Want juist veelrijders, zoals busjes van pakketvervoerders en boodschappendiensten die bij ons aan de deur komen, rijden veel op diesel. Die leggen de rekening niet rechtstreeks neer bij de consument, maar via een omweg komt die er toch wel.

Door Eva Schouten

"In de prijs van hagelslag zie je het uiteindelijk wel terug", geeft Paul van Selms als voorbeeld. Hij is directeur van UnitedConsumers, dat de brandstofprijzen monitort. Albert Heijn zegt de hogere brandstofprijzen nog niet door te berekenen in de tarieven voor de boodschappenbezorging.

Zowel DHL als PostNL geven aan dat de hogere dieselprijzen worden doorberekend aan de zakelijke klanten: de webwinkels. "We hebben die tarieven wel moeten verhogen", zegt DHL. "Die kosten stijgen harder dan was voorzien", zegt PostNL. "We zijn daarover in gesprek met de webwinkels."

Die webwinkels zullen het op hun beurt zeer waarschijnlijk weer bij hun klanten neerleggen: de consument, bij ons dus.

Laatste stukje vaak elektrisch

Ook al wordt het laatste stukje van het vervoer steeds vaker elektrisch gedaan, bij de aanvoer naar de grote verdeelpunten is dat niet het geval. "De distributiecentra worden toch hoofdzakelijk beleverd door grote vrachtwagens die op diesel rijden", zegt Van Selms van UnitedConsumers.

De adviesprijs voor een liter diesel is nu 2,26 euro. Dat is nog wel iets verwijderd van het record van maart dit jaar, maar zonder de lagere accijns zouden we daar wel op uit komen. Volgens de directeur van UnitedConsumers is het door een combinatie van factoren dat diesel nu zo duur wordt.

"Daar speelt de staking van de Franse raffinaderijen een rol in, de naderende olieboycot voor Rusland en het feit dat de vraag hoog blijft. En in sommige landen wordt diesel ook nog gebruikt om te stoken."

De prijs van benzine blijft achter op die van diesel. "Daar rijden consumenten meer op en die kunnen de auto laten staan."

