Londense luchthaven Heathrow beperkt aantal reizigers niet langer

Op Schiphol is de beperking van het aantal reizigers juist verlengd tot zeker eind maart volgend jaar. Heathrow denkt dat het nog jaren duurt voordat het aantal reizigers weer op het niveau van voor de coronacrisis is.

"De economische situatie, de oorlog in Oekraïne en de impact van COVID-19 maken het onwaarschijnlijk dat we binnen een aantal jaar weer terug zijn op het oude niveau", meldt Heathrow, dat benadrukt dat voor de piekmomenten een uitzondering wordt gemaakt.

De luchthaven kijkt in overleg met de vliegmaatschappijen of de drukte, bijvoorbeeld in de aanloop naar Kerst, beter gespreid kan worden. Heathrow verwacht dit jaar uit te komen op tussen de 60 en 62 miljoen passagiers. "Ongeveer een kwart minder dan in 2019."