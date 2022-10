Ons geld kost de banken veel geld

Delen via E-mail

De manieren waarop wij ons geld al dan niet besteden, kost banken handenvol geld. Uit nieuw onderzoek van Betaalvereniging Nederland blijkt dat de banken vorig jaar gezamenlijk een verlies van 570 miljoen euro op het betalingsverkeer leden. In 2005 ging het volgens eerder soortgelijk onderzoek nog om een verlies van 23 miljoen euro.

Nederland is bovendien het enige Europese land waarin de banken verlies draaien op zaken als contant geld en pinbetalingen. Volgens Betaalvereniging Nederland is alleen het betalingsverkeer van consumenten verlieslatend, aan zakelijk betalingsverkeer wordt wel verdiend.

Banken houden bij consumenten alleen iets over aan het geld dat rondgepompt wordt via creditcards en de betaalrekeningen die we aanhouden. "Voornamelijk als gevolg van rente-inkomsten", zegt de vereniging.