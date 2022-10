Zara verkoopt Russische winkels aan bedrijf uit Emiraten

Delen via E-mail

Ook modeketen Zara zegt Rusland vaarwel. Het Spaanse moederconcern Inditex verkoopt zijn activiteiten in Rusland aan Daher, een retailbedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De meer dan vijfhonderd winkels in Rusland zijn zeven maanden geleden al gesloten, omdat Inditex toen niets meer van het land wilde weten na de Russische inval in Oekraïne. Ook de onlineverkoop werd er stilgelegd. Door de deal met Daher kan nog een "substantieel aantal" banen worden gered, staat in een verklaring.