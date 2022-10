Pond veert op na aanstelling multimiljonair als nieuwe premier VK

De aanstelling van multimiljonair Rishi Sunak als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de koers van het Britse pond, in ieder geval voorlopig, een zetje in de goede richting gegeven.

De Britse munt steeg in waarde ten opzichte van zowel de Amerikaanse dollar als de Europese euro. Een maand geleden noteerde de koers van het pond ten opzichte van de dollar nog een all time low.

Dat was ten tijde van de aankondiging van het omstreden belastingplan onder de vorige premier, Liz Truss. Sindsdien is het pond alweer bijna 10 procent in waarde gestegen, maar zit nog altijd ver onder de waarde van begin dit jaar. Het 'verlies' ten opzichte van de euro is verder verkleind.