Black Friday heeft ook last van inflatie: minder vaak hoge kortingen

Koopjesfestijn Black Friday lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Winkels zijn minder vaak van plan om hoge kortingen te geven. Dat blijkt uit een rondvraag in de sector, die brancheorganisatie INretail op verzoek van NU.nl deed. Black Friday is dit jaar op 25 november.

"Zo horen we van een keten die vorig jaar nog 30 procent korting gaf op alles dat zij dit nu maar op één artikel doen", zegt de woordvoerder van INretail. Volgens hem speelt mee dat afgelopen jaren de uitverkoop meteen van start ging na Black Friday en de winkels geen trek meer hebben in zo'n lang uitverkoopseizoen.

"Het zijn door de coronacrisis zware jaren geweest. Het is beter voor het rendement als de uitverkoop later begint." Het eerste jaar dat corona geen roet in het eten gooit, is er dus toch geen terugkeer naar het oude normaal voor wat betreft Black Friday. "Het heeft gehypet. Door corona en alles wat er nu gaande is, zit ook de consument anders in de wedstrijd", meent INretail.