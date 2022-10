Op Schiphol is het zelfs dringen voor wie extra betaalt om rijen te omzeilen

De exclusieve service van Schiphol waarmee reizigers de rijen op de luchthaven kunnen ontlopen, zit vol. Door de lange wachttijden van de afgelopen maanden melden steeds meer reizigers zich aan voor deze zogeheten vipservice, maar ook daar is het nu dringen. De luchthaven neemt daarom geen nieuwe klanten meer aan. En voor wie al wel 'vip' is, zijn er geen garanties meer.

Reizigers kunnen zich voor ruim 600 euro aanmelden voor de vipservice. De paspoortcontrole gebeurt dan in een aparte lounge, de luchthaven regelt de check-in en ook over de bagageafhandeling hoeven de vips zich niet druk te maken.

Door de toestroom van nieuwe klanten is de exclusieve service nu zó vol geraakt, dat de luchthaven geen nieuwe vipklanten kan accepteren. Dit jaar hebben tot dusver al ruim twintigduizend mensen gebruikgemaakt van de service. De luchthaven zegt dat er alleen nog ruimte is voor vaste klanten, maar zelfs die hebben niet gegarandeerd een plek. Om zeker te zijn van een plekje, wordt vaste klanten geadviseerd zo vroeg mogelijk te reserveren.

Schiphol kondigde ruim twee weken geleden een nieuwe wervingscampagne aan om zo meer beveiligers aan te trekken. De luchthaven belooft onder meer een hoger loon. Of de campagne ook voor veel nieuw personeel heeft gezorgd, is nog niet duidelijk. Het doel is om in maart volgend jaar een paar honderd extra beveiligers te hebben.