Randstad verwacht komende jaren structurele krapte op arbeidsmarkt

We krijgen de komende jaren te maken met een structurele krapte op de arbeidsmarkt door de toenemende vergrijzing en het gebrek aan scholing. Dat zegt CEO Dominique Hermans van Randstad Groep Nederland.

Door Ertan Basekin

"Er is sprake van schaarste en dat gaat de komende tijd ook zo blijven. Bovendien leiden we nog steeds te veel jongeren op voor werkloosheid. We moeten deze groep beter adviseren als het gaat om hun opleiding", zegt Hermans.

Volgens Randstad is het aantal openstaande vacatures stabiel, maar ligt het wel op een extreem hoog niveau. Momenteel staan er meer dan 400.000 vacatures open. De grootste toename is te zien in de logistiek, waar bijvoorbeeld veel vraag is naar vrachtwagenchauffeurs. Verder zijn er ook veel vacatures in de verkoop en marketing en de techniek. Ook is er behoefte aan administratief medewerkers.

"Ook de arbeidsmobiliteit is toegenomen. Er wordt steeds meer gewisseld van werk", zegt arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen. "Daar komt bij dat het ziekteverzuim momenteel hoger ligt dan voor de coronacrisis. Dat zorgt voor nog meer uitval, en dat zet weer druk op de arbeidsmarkt."

Van Krimpen benadrukt dat de arbeidsmarkt in ons land zeer gespannen blijft. "Er is sprake van extra krapte. In het afgelopen kwartaal had ons land de hoogste vacaturegraad van alle Europese landen."

De arbeidsmarktanalist wijst verder op de toenemende vergrijzing. "Het aandeel 65-plussers gaat toenemen ten opzichte van de groep 20 tot 65-jarigen. In een beroepsgroep als buschauffeurs is bijna de helft van de werkenden ouder dan 55 jaar. Daar is dus veel instroom nodig."

Aanbevolen artikelen