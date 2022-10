Qatar heeft overschot in plaats van tekort door hoge energieprijzen

Qatar stevent af op een overschot van 47,3 miljard riyal (circa 12,8 miljard euro) op de lopende rekening over de eerste zes maanden van dit jaar. Eerder werd juist een tekort voorzien voor het gastland van het WK voetbal.

Volgens sjeik Tamim is de meevaller te danken aan de hogere energieprijzen. Qatar is een grote exporteur van lng. Het vloeibare gas vindt gretig aftrek sinds Rusland heeft afgedaan als gasexporteur.

Van de ongeveer drie miljoen inwoners van het land, is 85 procent gastarbeider. Zij verdienen 1.000 riyal per maand, zo'n 270 euro. In aanloop naar het WK is veel te doen over de werkomstandigheden van deze arbeiders. Het toernooi begint over minder dan een maand.