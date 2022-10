ALDI-huismerk is even duur als dat van Albert Heijn

Wie producten van een huismerk koopt in de supermarkt, is daar bij ALDI net zo veel geld aan kwijt als bij Albert Heijn. Dat concludeert de Consumentenbond, die keek naar de prijzen van ruim honderd 'basisproducten' bij de veertien grootste ketens in ons land.

Door Eva Schouten

Mensen die het niet erg vinden om hun boodschappen uit de onderste schappen te pakken, zijn gemiddeld de helft voordeliger uit dan wanneer ze A-merken kopen. Dat is een groter verschil dan vier geleden, toen je volgens de Consumentenbond nog 40 procent voordeliger uit was.

Voor het onderzoek werden de prijzen van A-merken afgezet tegen die van de huis- of zogenoemde budgetmerken. Dat zijn merken die ook exclusief bij één supermarktketen verkocht worden en in de markt gezet worden als de goedkopere variant van het huismerk.

Gemiddeld bespaar je dus de helft door die producten te kopen. "Maar per product kan de besparing veel groter zijn. Bij was- en schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, koffie en frisdrank is de besparing vaak meer dan 70 procent", zegt de Consumentenbond.

Dirk is volgens de bond het voordeligst met huismerken. "Opvallend is dat budgetsupers Lidl en ALDI slechts gemiddeld scoren als het gaat om de laagst geprijsde producten." ALDI zit daarbij op hetzelfde niveau als Albert Heijn. SPAR komt als duurste uit de bus.

