ING en ABN AMRO keren weer (een beetje) spaarrente uit

Nadat Rabobank vorige week al had bekendgemaakt spaarders iets meer rente over hun spaartegoed te geven, stapt zowel ING als ABN AMRO nu af van het beleid sparen helemaal niet te belonen. De drie grootste banken van Nederland keren vanaf december 0,25 procent rente uit over kleinere spaartegoeden.

Door Tom van Gurp & Eva Schouten

Rabobank hanteerde als enige van de drie nog een marginale rente van 0,1 procent over tegoeden tot een ton. Bij ING en ABN AMRO kregen klanten geruime tijd niets.

Voor hogere tegoeden moest vaak zelfs rente afgedragen worden aan de bank. De banken maakten eerder al bekend te stoppen met die negatieve rentes, maar de laatste dagen besloten ze ook om weer rente te gaan betalen over spaargeld.

Dit is mede ingegeven door meerdere renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze toezichthoudende bank verhoogde de afgelopen tijd meerdere keren haar rente voor commerciële banken, zoals ABN AMRO. Dat doet de toezichthouder in de hoop dat die banken op hun beurt de rentes verhogen voor hun klanten, zoals spaarders.

Rabobank maakte vorige week al bekend dat te doen. Maandag werd duidelijk dat ook ING en ABN AMRO hun klanten weer wat rente geven. Bij alle drie de banken gaat de verhoging per 1 december in.

