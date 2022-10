Ook ABN AMRO verhoogt rente voor sparende klanten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Na ING en Rabobank gaat ook die derde grote bank, ABN AMRO, zijn rente verhogen. Zowel particuliere als zakelijke klanten krijgen vanaf 1 december 0,25 procent rente over hun spaargeld. Dat heeft de bank maandag bekendgemaakt

De afgelopen tijd kregen de spaarders niet of nauwelijks rente. In sommige gevallen moesten ze zelfs rente betalen. De banken maakten eerder al bekend te stoppen met die negatieve rentes, maar de laatste dagen besluiten ze ook om weer rente te gaan betalen over spaargeld.