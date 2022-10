Lokale groenteboer heeft het zwaar door hoge energierekening

De lokale groenteverkoper boerde tijdens de coronacrisis nog goed, maar heeft het momenteel zwaar vanwege de hoge energierekening. Er is daarnaast een terugloop van klanten. Ondernemers besluiten om zaken te sluiten of zelfs te stoppen.

Eigenaar Ton Kanters van Ton Kanters Gezond Genieten heeft noodgedwongen zijn winkel in Den Bosch gesloten. "De energierekening ging van 5.000 naar 20.000 euro per maand. Dat is niet meer op te brengen, zeker omdat deze winkel pas een jaar open was. Dan heb je tijd nodig om nieuwe klanten te werven. En je ziet dat mensen in deze tijden wat terughoudender zijn met hun aankopen."