Gasprijs duikt onder de 100 euro, laagste punt in ruim vier maanden

De Europese gasprijs daalde maandagochtend zo'n 12 procent en kwam uit op het laagste punt in vier maanden. Handelaren betaalden korte tijd zelfs iets minder dan 100 euro voor een megawattuur, de laagste prijs sinds juni.

Ook het aanhoudende zachte weer speelt een rol in de daling. Daardoor verbruiken Nederlandse huishoudens en bedrijven al enkele maanden tientallen procent minder gas dan in dezelfde periode van voorgaande jaren.

Volg de kostencrisis Krijg een melding bij nieuwe verhalen Blijf met meldingen op de hoogte

Hoewel de handelsprijzen voor gas in twee maanden flink zijn gedaald, zijn ze nog altijd flink hoger dan in de afgelopen jaren. In bijvoorbeeld 2020 of de eerste helft van vorig jaar waren prijzen onder de 40 euro heel normaal.