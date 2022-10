Chinese economie groeit weer na krimp eerder dit jaar

De Chinese economie heeft de afgelopen drie maanden een groei doorgemaakt, na een krimp in het tweede kwartaal. Tussen begin juli en eind september groeide de tweede grootste economie van de wereld met 3,9 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Over het gehele jaar is de economie in China nu zo'n 3 procent groter dan een jaar eerder. Daarmee blijft het nog altijd achter bij de doelstelling om elk jaar zo'n 5,5 procent te groeien. Of dat percentage dit jaar nog wordt gehaald, is maar de vraag. Het strenge coronabeleid is vooralsnog niet losgelaten. Een eventuele opleving van het virus kan dus opnieuw voor strenge lockdowns zorgen.