ADE kampt met personeelstekort en kostencrisis, energierekening komt nog

Bijna tweehonderd locaties openen tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) deze week hun deuren voor feestgangers van over de hele wereld. Toch heerst er niet alleen een feeststemming in het Amsterdamse nachtleven. Het oplopende personeelstekort en de kostencrisis drukt ook op ADE een stempel.

Door Noémi van de Pol

Het is na twee jaar de eerste keer dat het het evenement weer volledig doorgaat. Hoewel het festival dit jaar geen last heeft van coronamaatregelen, is ook deze editie niet zonder zorgen. De kosten voor clubs en andere horecabedrijven lopen snel op door de hoge inflatie.

"We hebben de prijzen van drank en kaartjes een tijdje geleden al hoger gemaakt", zegt woordvoerder Jurry Oortwijn van poppodium Paradiso. En hoewel door de uitgebreide lichtshows en langere openingstijden tijdens ADE meer stroom wordt verbruikt, wil Paradiso dat niet nog een keer doen. "Een biertje kost bij ons nu al 3,15 euro. Dat vinden we nu wel duur zat."

Toch vormen de hard gestegen prijzen voor gas en elektriciteit niet de grootste kostenpost voor de Amsterdamse clubscene. Een deel van de locaties die meedoen aan ADE, hebben nu nog een lopend energiecontract, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Of dat de volgende editie van ADE wel zal beïnvloeden, is nog niet te zeggen. "Normaal gesproken zijn we aan gas en licht ongeveer 500 tot 700 euro per avond kwijt", zegt hoofd marketing Bart Elshof van club WesterUnie.

Dat bedrag gaat na 1 januari waarschijnlijk sterk omhoog, want dan loopt het energiecontract van de club af. "Dan moeten we gaan bedenken of het het waard is om open te gaan als we niet volledig uitverkocht zijn."

Het is wel duidelijk dat de hogere energierekening een behoorlijke uitdaging wordt, vertelt Arthur van Beek, een van de oprichters van cultuurhuis Sexyland World in Amsterdam Noord. Vooral voor kleine ondernemingen is dat al snel voelbaar. "Maar we kunnen nou eenmaal niet in een glazen bol kijken, dus we moeten nog maar zien wat de toekomst ons brengt."

Te weinig licht- en geluidsmensen

Door de coronacrisis veranderde ook het personeelsbestand van veel uitgaansgelegenheden. "Veel technici lieten zich omscholen", zegt Oortwijn.

Dit speelt ook een rol in de programmering van ADE dit jaar. Vroeger had Paradiso tijdens het evenement soms vijf shows per dag, nu zijn het er drie. "Dat komt doordat we niet genoeg licht- en geluidsmensen hebben. En dat is niet makkelijk op te lossen. Het kantoorpersoneel kan best een keer achter de bar gaan staan. Maar ik kan de geluidsman niet vervangen."

Ook ADE ontkwam niet aan de coronamaatregelen. Daardoor was het vorig jaar lang onduidelijk of het evenement door kon gaan. "Toen dat eindelijk duidelijk was, werd ADE in een week of vier uit de grond gestampt", vertelt Elshof. "We zijn sinds corona sowieso een stuk flexibeler geworden."

Normaal gesproken waren de meeste ondernemers nu al met Koningsdag bezig. Nu wachten velen de situatie even af. Elshof maakt zich daarom nog niet zo druk over ADE volgend jaar. "Voor hetzelfde geld zitten we dan weer in een heel andere crisis."

Ook gedrag van bezoekers is veranderd

De Amsterdamse clubs merken dat ook het uitgaansgedrag van de bezoekers is veranderd. Hoewel de meeste feesten op ADE zijn uitverkocht, zijn de woensdag en donderdag moeilijker om vol te krijgen dan bij eerdere edities.

Volgens Elshof hebben de bezoekers ook minder te besteden. "Dan is een stapavond het eerste waar je op bezuinigd."

Verder lijkt het wel weer een beetje op eerdere edities van ADE, vindt Oortwijn. Het valt hem wel op dat mensen dit jaar later tickets kochten voor de shows. "Dat is toch een beetje de mindset die we hebben ontwikkeld tijdens corona. Mensen denken op de korte termijn. We zijn er een beetje aan gewend geraakt dat iets op het laatste moment niet doorgaat. Daar gedragen we ons ook naar."

