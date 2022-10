Voormalig Eneco-topman Ruud Sondag krijgt leiding bij Schiphol

Ruud Sondag is vanaf 1 november interim-CEO van Schiphol. Hij is de opvolger van Dick Benschop die onlangs is afgetreden. Het is de bedoeling dat Sondag tot en met de zomer van 2023 de dagelijkse leiding in handen heeft.

Door Ertan Basekin

De nieuwe topman moet ervoor zorgen dat de problemen met de lange wachtrijen zo snel mogelijk worden opgelost. De luchthaven heeft een tekort aan achthonderd beveiligers en is druk bezig om nieuw personeel te werven. Daardoor houdt de drukte nog altijd aan.

Schiphol besloot in juli de passagiersaantallen te limiteren en verlengde die maatregel onlangs tot en met maart. De chaos op het vliegveld leidde ook tot het vertrek van topman Benschop.

Volgens president-commissaris Jaap Winter van Royal Schiphol Group is Sondag met zijn kennis en ervaring de aangewezen persoon voor deze functie. "Hij zal daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de operationele uitdagingen van Schiphol."

Sondag is onder meer commissaris bij ProRail en Havenbedrijf Rotterdam. Deze functies legt hij neer om zich volledig te kunnen richten op Schiphol. Hiervoor was hij onder meer CEO van energiebedrijf Eneco.

Sondag laat in een korte reactie weten enorm gemotiveerd te zijn om de problemen op Schiphol op te lossen: "Structurele verbetering is essentieel voor de reiziger, voor luchtvaartmaatschappijen en voor Nederland."

