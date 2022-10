Wie zijn vaste energiecontract wil opzeggen gaat mogelijk meer betalen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Huishoudens die hun vaste energiecontract willen opzeggen, gaan daar vanaf volgend jaar mogelijk meer voor betalen. Toezichthouder ACM is van plan de regels voor het opzeggen te veranderen. ACM hoopt dat energieleveranciers zo weer vaste contracten gaan aanbieden.

De reden dat leveranciers die contracten niet meer aanbieden, is omdat ze zelf hun gas en stroom duur moeten inkopen. Als hun klanten voor slechts een kleine opzegvergoeding tussentijds kunnen overstappen naar een goedkopere leverancier, blijven de energieleveranciers zitten met de duur ingekochte energie, zo vrezen ze. Daarom bieden ze nu alleen variabele contracten aan, omdat ze daarmee dit risico beter kunnen afdekken.

ACM kreeg de laatste tijd veel meldingen dat ondernemers en huishoudens toch graag vaste contracten willen. Daarom komt de toezichthouder met nieuwe regels. Daarbij wordt het voor klanten minder aantrekkelijk om het contract op te zeggen, terwijl het voor leveranciers juist wel aantrekkelijk is om ze weer aan te bieden.

Wie bijvoorbeeld een vast contract heeft voor gas en stroom dat nog een jaar doorloopt, betaalt in de huidige situatie 100 euro om dit contract op te zeggen. Loopt een contract nog minimaal twee jaar door, betaal je 200 euro.

Het systeem van vaste bedragen wordt vanaf volgend jaar losgelaten. In plaats daarvan komt een systeem waarbij gekeken wordt naar hoeveel verlies een leverancier lijdt als je het contract opzegt.

Daarbij wordt gekeken naar het verschil tussen de tarieven die je in je contract hebt staan en de tarieven die je op het moment van opzeggen zou betalen als je bij diezelfde leverancier eenzelfde type contract afsluit. Ook wordt meegenomen hoe lang het contract nog doorloopt.

De opzegboete gaat dus per situatie flink verschillen. Duidelijk is dat het in een aantal gevallen duurder wordt. Toch wil de toezichthouder deze regels invoeren, omdat dit de grootste drempel wegneemt voor leveranciers om weer met vaste tarieven te gaan werken.