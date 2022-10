Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Door onze economieredactie

De gasprijs is afgelopen week flink gedaald. Op woensdag, de peildatum voor de gasupdate van de overheid, betaalden handelaren voor 1 megawattuur 112,51 euro. Een week eerder kostte dat nog 160,19 euro.

Al sinds eind augustus daalt de prijs van gas. Van de piekprijs van toen (bijna 350 euro) is nog maar een derde over. Dit komt onder meer door het huidige zachte weer en het feit dat Europese landen hun gasvoorraden voor komende winter al goed hebben weten aan te vullen.

Ook kwamen EU-leiders tot enkele afspraken die de gasprijs in toom moeten houden. Zo was er overeenstemming over een richtprijs voor vloeibaar aardgas (lng). Dit kan als vervanger voor Russisch gas dienen. Verder hebben landen afspraken gemaakt over het samen inkopen van gas, al gebeurt dit op basis van vrijwilligheid.

Dat de prijs al enkele weken daalt, kan gunstig zijn voor consumenten. Energieleveranciers kunnen namelijk hun gas goedkoper inkopen en verlagen dan mogelijk de tarieven voor hun klanten. Of je hier als consument van profiteert, hangt mede af van je contract. Zo maakte Eneco eerder deze week bekend dat de tariefsverhoging van 1 november minder groot is dan die van 1 oktober.

Verbruik nog altijd fors lager dan jaar eerder

Bedrijven en consumenten verbruikten tussen 13 en 19 oktober 689 gigawattuur per dag. Dat is flink meer dan een week eerder, toen het gasverbruik bleef steken op 586 gigawattuur. Wel was het verbruik in de afgelopen week 30,5 procent lager dan het gemiddelde van de drie jaren ervoor.

Het verbruik is al een aantal maanden lager dan in voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is dat ondernemers en huishouders er zuiniger mee zijn, omdat gas flink duurder is geworden. Daarnaast hebben energiecentrales door de schaarste aan gas vaker gekozen voor andere energiebronnen, zoals kolen.

Gasvoorraad geslonken naar 92,6 procent

Voor het eerst in lange tijd is de gasvoorraad in ons land geslonken. De vier opslagen zijn gemiddeld voor 92,6 procent gevuld. Een week eerder ging het nog om 93,4 procent. Dit komt door de opslag in Grijpskerk, die maar voor 66,1 procent gevuld is. Vorige week was die nog voor 78,7 procent vol.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken slinkt de voorraad doordat de opslagtank in het Groningse dorp wordt gespoeld. Daardoor moet er kortstondig gas uit. Volgens hem is de daling dan ook van tijdelijke aard. Twee van de drie andere opslagen (die in Alkmaar en Norg) zijn wel volledig gevuld.

Het kabinet wil de voorraden zo ver mogelijk aanvullen voordat de winter begint. Dit moet ervoor zorgen dat we - ook bij een strenge winter - geen gas tekortkomen.

