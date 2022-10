Vooral meer kolen en lng via Rotterdamse haven vervoerd

Er zijn in de eerste negen maanden van dit jaar bijna net zoveel goederen via de Rotterdamse haven vervoerd als in dezelfde periode vorig jaar. Maar volgens het havenbedrijf zijn er wel grote verschillen in de goederenstromen vanwege de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de veranderingen in de wereldwijde energieleveringen.

Door onze economieredactie

Zo werden veel meer kolen en lng geïmporteerd als alternatief voor Russisch aardgas. De overslag van containers nam af, vooral door het wegvallen van de handel met Rusland.

De totale goederenoverslag in Rotterdam steeg ten opzichte van vorig jaar met 0,3 procent naar 351 miljoen ton.

Volgens topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam toont het totale overslagvolume aan dat de haven gewoon doordraait. "Maar de grote veranderingen bij met name lng en kolen laten zien dat het energielandschap drastisch is veranderd."

