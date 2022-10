Prijsstijging bestaande koopwoningen vlakt verder af

Bestaande koopwoningen waren afgelopen maand 9,6 procent duurder dan een jaar eerder. Het is de vijfde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt. In augustus bedroeg de stijging nog 11,9 procent, blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau CBS en het Kadaster.

Door onze economieredactie

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Sindsdien was er sprake van een stijgende trend. De afgelopen maanden zijn de prijzen niet verder gestegen. Vergeleken met het dal in juni 2013, waren de prijzen in september nog altijd 97,6 procent hoger.

Verder heeft het Kadaster in september 17.631 woningtransacties geregistreerd, een stijging van 0,3 procent ten opzichte van vorig jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 141.758 woningen verkocht, ruim 18 procent minder dan in dezelfde periode in 2021.







Eerder

Aanbevolen artikelen