Universiteiten zetten kachel lager, dikke trui voortaan mee naar de bieb

Ook universiteiten verwachten dat er volgend jaar een flink hogere energierekening op de mat valt, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Om die rekening wat te drukken, draaien universiteiten de kachel een paar graden lager, wordt een warme trui aangeraden en wordt er volop ingezet op verduurzaming.

Door Douwe van Veen

Universiteiten verwachten volgend jaar miljoenen meer te betalen voor gas en licht, maar de verschillen onderling zijn groot. De Universiteit van Amsterdam (UvA) verwacht in 2023 zo'n 3 miljoen euro meer kwijt te zijn, bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwachten ze een stijging van 8 naar 24 miljoen euro. In het slechtste geval loopt die zelfs op tot 48 miljoen euro, zegt de RUG. Ook de Universiteit Utrecht rekent op een verdriedubbeling, waarmee de rekening volgens jaar zou oplopen tot 48 miljoen euro.

En dus worden er maatregelen genomen om die kosten te drukken. De verwarming - de grootste kostenpost - een paar graden lager zetten, is de belangrijkste maatregel. De thermostaat staat bij de universiteiten nu op 19 graden, twee graden kouder dan in voorgaande winters. Ook staat de kachel minder vaak aan in de avonduren of in het weekend.

"Wij verwarmden doordeweeks eerst twaalf uur op een dag, nu doen we dat nog maar acht uur. Buiten die uren én in het weekend zitten we op de nachttemperatuur van 15 graden", zegt Dick Jager, hoofd van het energietaskforce van de RUG. "We verwarmden eerst 33.000 uren per week, met de maatregelen hebben we daar 5.900 uren van afgesnoept."

Vriezer minder koud

Verder onderzoeken de universiteiten of gebouwen eerder dicht kunnen en wordt er gekeken of hetzelfde werk ook energiezuiniger kan. "Er is een enorme energie op gang gekomen om het verbruik te verminderen", zegt Jager van de RUG. "Wij gaan bijvoorbeeld ook kijken naar de diepvriezen in onze labs, die staan op -80, maar die zouden misschien ook naar -70 kunnen."

Ook zetten de universiteit in op verduurzaming. Het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van gebouwen, een warmte-koudeopslag gebruiken of simpelweg wat LED-lampen indraaien - allemaal maatregelen die de energierekening volgend jaar en in de toekomst omlaag moet helpen.

Warmetruiendag wordt warmetruienmaand

Verder moeten de mensen binnen de universiteiten, zowel de studenten als het personeel, hun gedrag aanpassen. Zo zal de jaarlijkse warmetruiendag van Maastricht University dit jaar geen dag, maar een paar maanden duren, zei bestuursvoorzitter Rianne Letschert onlangs bij Spraakmakers.

Ook bij de Universiteit Leiden wordt er gehamerd op het eigen gedrag. "Doe op je werk wat je ook thuis doet. Doe de lichten uit als je niet in een kamer bent, zet een vaatwasser pas aan als deze helemaal vol is."

