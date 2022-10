We drinken weer net zoveel bier als voor de coronacrisis

De bierverkopen in ons land zijn terug op het niveau van voor de coronacrisis. We bezoeken weer massaal de horeca voor een glas pils, terwijl thuis minder gerstenat wordt gedronken. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Nederlandse Brouwers.

Sinds de laatste lockdown vloeit het bier in de horeca rijkelijk; de verkopen zijn met ruim 110 procent gestegen. De thuisverkopen zijn juist met 6 procent gedaald, aangezien we weer vaker buiten de deur iets drinken.

Pils is nog steeds het meest gedronken bier, maar het aandeel loopt wel terug. Speciaalbier is onverminderd populair en we drinken ook steeds vaker alcoholvrij en alcoholarm bier. Zo is de consumptie van alcoholvrij bier sinds 2020 met 7 procent gestegen en die van alcoholarm bier met 5 procent.