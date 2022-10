AH en Jumbo vaak in de fout bij prijs van aanbiedingen

Supermarkten gaan behoorlijk vaak in de fout bij de prijzen van hun aanbiedingen, meldt de Consumentenbond vrijdag. De prijs aan de kassa komt vaak niet overeen met de prijs die in de winkel staat aangegeven. Vooral bij Albert Heijn en Jumbo gaat het niet altijd goed.

Door onze economieredactie

De Consumentenbond bekeek de aanbiedingen van vijf supermarktketens: ALDI, Lidl, PLUS, AH en Jumbo. Bij elke keten nam de bond negentig aanbiedingen bij drie vestigingen onder de loep.

Bij Jumbo zat er bij 31 van de 90 aanbiedingen een verschil tussen de kassaprijs en de winkelprijs. Dat verschil was veelal in het nadeel van de klant. Zo kostte gerookte zalm 5,99 euro aan de kassa, terwijl hij in de winkel werd aangeprezen voor 4,99 euro.

Ook bij marktleider AH gaat het mis. Bij 22 van de 90 artikelen was de prijs aan de kassa anders, ook weer vaak in het nadeel van de klant. Zo moest de bond voor een pak Duracell AA-batterijen 8,99 euro neerleggen, terwijl ze volgens de aanbieding 5,39 euro kostten.

Bij PLUS, ALDI en Lidl kwamen minder vaak verschillen tussen de winkel- en kassaprijs voor. De kassaprijs was hier ook meestal lager dan de winkelprijs, waardoor de klant dus goedkoper uit was.

AH en Jumbo beloven beterschap

Albert Heijn belooft beterschap. De supermarktketen maakt steeds vaker gebruik van digitale schapkaartjes, die fouten in prijs moeten voorkomen. Ook gaat AH extra controles uitvoeren in de winkels en zet de keten mysteryshoppers in om te zien of alles goed gaat.

Ook Jumbo gaat meer elektronische schapkaartjes gebruiken. Daarnaast gaat het winkelpersoneel de prijzen nalopen en komt er een eigen onderzoek.

