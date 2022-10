Hyundai start onderzoek naar kinderarbeid bij Amerikaanse leveranciers

Het Koreaanse autoconcern Hyundai Motor start een onderzoek naar kinderarbeid in de Amerikaanse toeleveringsketen. Bij zeker twee leveranciers van de automaker in Alabama is onlangs kinderarbeid vastgesteld. Een van die leveranciers is een dochterbedrijf van Hyundai zelf.

Door onze economieredactie

De kinderarbeid bij de Hyundai-dochter kwam in juli aan het licht na onderzoek van persbureau Reuters. Daaruit bleek onder meer dat een twaalfjarig kind in de metaalstempelfabriek werkte.

Onderzoek van de lokale afdeling van het ministerie van Arbeidszaken toonde in oktober aan dat er ook sprake was van kinderarbeid in een andere autofabriek in Alabama. Deze leverancier is geen onderdeel van Hyundai, maar levert wel spullen aan het autobedrijf. In de fabriek, waar spiegels en lichten worden gemaakt, werkten dertien- tot vijftienjarigen. Beide leveranciers zijn inmiddels beboet.

Het Koreaanse concern start daarom nu een onderzoek naar het gebruik van kinderarbeid in de toeleveringsketen. Ook is het bedrijf van plan om de samenwerking met de leverancier waar kinderarbeid werd vastgesteld te beëindigen.

