Meer kosten en minder pakketten voor PostNL door hoge inflatie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

PostNL heeft meer last van de hoge inflatie dan het bedrijf eerder dacht. De consument bestelt minder pakketten, terwijl de kosten oplopen. Het postbedrijf meldt vrijdagochtend dat het resultaat in het derde kwartaal waarschijnlijk lager zal zijn dan eerder verwacht.

Dat zet de winstgevendheid van het bedrijf onder druk. Daarom wil PostNL de komende tijd minder nieuwe medewerkers aannemen. Ook wil het bedrijf snijden in andere kosten en de prijzen voor webwinkels verhogen. Een nieuwe prijsverhoging voor consumenten staat niet op de planning, behalve de onlangs bekendgemaakte verhoging die volgend jaar moet ingaan.

Het bedrijf verwacht over het derde kwartaal een verlies te maken van ongeveer 1 miljoen euro binnen de pakketbezorging. Het aantal bezorgde pakketten is waarschijnlijk 1,1 procent lager dan een jaar eerder. Op 7 november komt PostNL met de definitieve cijfers over het derde kwartaal.