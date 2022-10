EU-overleg levert nog geen akkoord over maximumprijs voor gas op

De EU-lidstaten zijn het in grote lijnen eens geworden over afspraken die moeten zorgen voor een verlaging van de energieprijs. Maar er is nog geen akkoord over de maximumprijs van gas bereikt.

Premier Mark Rutte sprak na urenlang onderhandelen tijdens de Europese top in Brussel van "een goede uitkomst" en "een belangrijke stap".

Er wordt onder meer gezocht naar een manier om pieken in de gasprijs te begrenzen zonder de bezwaren die Nederland en Duitsland zien.

"Het is ongelooflijk complex. De gasprijs moet verder omlaag, maar wel op een manier dat we het gas wel blijven krijgen. En niet dat ze afbuigen naar Azië of naar Latijns-Amerika. We moeten het hier hebben", zei Rutte.

De EU-leiders werden het nog niet eens over de maximumprijs voor gas die veel EU-landen willen. Ook niet over de flexibele limiet voor hoge prijspieken die de Commissie had voorgesteld, meldde Rutte. "We kijken wel of je bij hele rare zaken de prijs kunt afvijlen. Dat is ingewikkeld en moet nog nader worden bestudeerd en uitgewerkt door de ministers die over energie gaan."

Er komt voorlopig geen verplichte gezamenlijke inkoop van gas. Dat plan, waardoor de EU-landen een lagere prijs zouden moeten kunnen bedingen, stuitte op verzet van vooral Hongarije.

Rutte en Von der Leyen niet eens over extra geld voor Europa

Italië en een aantal medestanders vroegen met klem om meer Europees geld om burgers en bedrijven te helpen die hun gas- en stroomrekening niet meer kunnen betalen. Maar eerst moeten bestaande potjes leeg, houdt Rutte vol. De Commissie kan extra geld voorstellen, maar "dat is op dit moment niet logisch, omdat er zo vreselijk veel geld beschikbaar is".

Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen denkt daar anders over, ook al heeft ze nog 40 miljard op de plank liggen. "Daarmee willen we de zwaarst getroffenen van de energiecrisis helpen. Er is zeker meer nodig om kleine bedrijven, maar ook de grotere industrie te helpen."

