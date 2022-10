Gemeenten mogen langer gas inkopen bij voormalige Gazprom-dochter

Nederlandse gemeenten die hun energie bij voormalig Gazprom-dochterbedrijf SEFE afnemen, krijgen meer tijd om over te stappen naar een nieuwe leverancier. Dat schrijft minister van Energie Rob Jetten donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De gemeenten die al wel zijn overgestapt, krijgen compensatie voor de extra kosten die ze hebben gemaakt.

Vanwege de sancties tegen Rusland is in april besloten dat gemeenten en publieke instellingen als scholen niet langer hun energie bij Gazprom of dochterbedrijven mogen afnemen. Aanvankelijk moesten de publieke instellingen op 10 oktober zijn overgestapt.

Dit bleek moeilijk haalbaar en daarom heeft Jetten ze eerder al uitstel gegeven tot het einde van dit jaar. In de brief van donderdag maakt hij bekend dat die deadline wordt verschoven "naar in ieder geval eind maart 2023". Met die formulering lijkt de bewindsman ruimte te laten om de overgangstermijn nog eens verlengen.

Het eerdere uitstel kwam de minister op kritiek te staan van gemeenten die al waren overgestapt. Die gemeenten waren boos, omdat ze vanwege stijgende energieprijzen bij hun nieuwe leverancier meer moeten betalen. Om ze tegemoet te komen, komt er compensatie voor de periode van 10 oktober tot eind dit jaar. Mogelijk komt er ook voor de maanden na de jaarwisseling een tegemoetkoming.

Veel overheidsinstellingen kregen tot de Russische aanval op Oekraïne in februari hun energie van de Nederlandse tak van het Russische staatsbedrijf Gazprom. Die tak wordt vanuit Duitsland aangestuurd. Daar is de controle inmiddels overgegaan in andere handen. De naam is veranderd in Securing Energy for Europe (SEFE). De opbrengsten zouden niet meer naar Rusland gaan.

Jetten betwijfelt of daarmee aan de Europese sanctieregels wordt voldaan. Hij zegt meer informatie nodig te hebben. In afwachting daarvan heeft de minister nu de overstaptermijn verlengd.

