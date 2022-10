Kabinet wil warmtenetten in publieke handen, energiebedrijven boos

Warmtenetten moeten niet langer in handen zijn van energieleveranciers maar van overheden. Dat staat in een plan dat minister voor Energie Rob Jetten vrijdag wil bespreken in de Ministerraad, melden diverse media. Energiebedrijven zijn boos en dreigen niet langer te investeren in de warmtesystemen.

Enkele honderdduizenden Nederlanders en enkele duizenden bedrijven zijn aangesloten op het warmtenet, wat ook wel stadsverwarming wordt genoemd. Ze krijgen restwarmte van bijvoorbeeld de industrie of uit aardwarmte.

Het kabinet wil dat tegen 2030 meer dan een miljoen huishoudens op het warmtenet zijn aangesloten. Daarmee moeten de netten een belangrijke bijdrage leveren aan het gasvrij maken van Nederland.

Nu nog zijn de warmtesystemen veelal in handen van energieleveranciers, maar Jetten wil dat ze in handen komen van gemeenten of andere overheidsinstanties. Zijn idee is dat er lokale energiebedrijven worden opgericht waar de overheid voor verantwoordelijk is, maar commerciële bedrijven ook in deelnemen.

Vattenfall en Eneco protesteren

Dit moet ervoor zorgen dat de overheid meer invloed krijgt op de energievoorziening. Bedrijven mogen dan nog wel deels eigenaar zijn, maar alleen voor minder dan 50 procent.

Energieleverancier Vattenfall ziet niets in de plannen. Het bedrijf stelt dat het zo buitenspel wordt gezet, terwijl het wel veel financieel risico draagt. Vattenfall maakte daarom donderdag bekend dat het geen nieuwe warmtenetten meer wil aanleggen en zijn uitbreidingen aan bestaande netten voorlopig stopt.

Ook wijst het bedrijf op het feit dat ze investeringen in warmtenetten doen voor tientallen jaren, maar dat gemeenten elke vier jaar van beleid kunnen veranderen. Dit omdat er elke vier jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Eneco is ook niet gelukkig met de plannen. Volgens het energiebedrijf zorgt het voor meer onzekerheid als het een beslissing moeten nemen over een investering. Ook Eneco heeft het gevoel dat het met deze maatregel buitengesloten wordt. Het bedrijf zegt per gebied te onderzoeken of het zijn warmtenetprojecten doorzet.

