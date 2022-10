Nederlandse bedrijven, sponsors en partners mijden WK voetbal in Qatar

Nederlandse bedrijven zijn terughoudend in hun campagnes rond het WK voetbal in Qatar dat volgende maand begint. Terwijl het kabinet wel een delegatie stuurt, geven sponsoren en partners aan niet aanwezig te zullen zijn in het stadion als het Nederlands elftal speelt. Dit blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Door Ertan Basekin

ING is al lange tijd hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal en de KNVB. "We steunen het Nederlands elftal, maar niet het toernooi of de beslissing om dit in Qatar te houden. We kennen uiteraard de discussies over de arbeidsomstandigheden bij de voorbereidingen voor het toernooi", zegt een woordvoerder.

Het concern is naar eigen zeggen al bijna veertig jaar actief in de Golfregio, ook in Qatar. "Maar we hebben geen financiering verstrekt voor de bouw van de stadions voor het WK, noch in de laatste jaren voor enig ander nieuw infrastructuurproject in Qatar."

ING geeft verder aan niet met klanten, medewerkers en anderen naar het toernooi te reizen. "En we zullen ook geen reclamecampagnes doen met verwijzingen naar het toernooi. Tijdens het WK staat ons logo wel op de trainingsshirts. Dit is onderdeel van ons contract met de KNVB."

'Vooral samen Oranje aanmoedigen vanuit huis'

Supermarktbedrijf Albert Heijn is ook partner van de KNVB en laat weten niet aanwezig te zijn in Qatar. "We zijn geen sponsor van de FIFA, noch van het WK in Qatar. Albert Heijn zal ook niet in Qatar aanwezig zijn. Als bedrijf kiezen we er voor om hier, in Nederland met elkaar achter Oranje te gaan staan en te focussen op het samen kijken naar voetbal. We werken momenteel aan de invulling daarvan."

Concurrent Jumbo heeft een zorgvuldige afweging gemaakt hoe de supermarktketen dit jaar inspeelt op het 'Oranjegevoel' vóór en tijdens het WK Voetbal. "We weten namelijk dat er onder onze klanten behoefte is om thuis Oranje aan te moedigen. Jumbo is net als voorgaande jaren supporter van de supporters, en we richten ons in onze communicatie dan ook uitsluitend op het Oranjelegioen", zegt een woordvoerder.

Heineken: geen Oranje-gadget of tv-commercial

Heineken heeft geen plannen voor een tv-commercial of een Oranje-gadget. "Wij zijn geen sponsor van het WK voetbal en we gaan dan ook niet naar Qatar. Bovendien zitten we tijdens het toernooi midden in de drukke kerstperiode en zal er geen tv-commercial of oranje-gadget zijn. Heineken is wel sponsor van de KNVB en Oranje en daarom steunen we het team vanuit Nederland samen met alle Oranjefans", laat de bierbrouwer weten.

KPN organiseert samen met de KNVB en haar negen andere partners het 'Huis van Oranje'. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam krijgen 55.000 Oranjefans de mogelijkheid de wedstrijden van het Nederlands elftal live te bekijken op schermen van in totaal 600 vierkante meter.

"We kiezen er bewust voor om hier te blijven en niet naar Qatar te gaan. Dat heeft te maken met de mensenrechtensituatie in het land waar we niet achter kunnen staan", aldus een woordvoerder.

