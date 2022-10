Poetin had volgens EU geen wodkapakket naar jarige Berlusconi mogen sturen

De twintig flessen wodka die de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi onlangs heeft ontvangen van de Russische president Vladimir Poetin zijn een inbreuk op Europese sancties. Dat vindt de Europese Commissie, die donderdag zei dat voor cadeaus geen uitzondering wordt gemaakt.

Maar volgens de Europese Commissie had de voormalige Italiaanse leider zijn cadeau helemaal niet mogen krijgen. Na de Russische inval eind februari is een verbod ingesteld op de invoer van veel producten, waaronder sterke dranken als wodka.

De Commissie is niet van plan om actie te ondernemen, omdat dit aan de individuele lidstaten is. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de Italiaanse autoriteiten er een zaak van gaan maken.