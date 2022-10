Dit wilden jullie ook nog weten over de verhoogde rente op studieschulden

De rente op studieschulden gaat omhoog , maakte het ministerie van Onderwijs dinsdag bekend. Vervolgens stroomden jullie vragen binnen via NUjij en Instagram . Heeft het bijvoorbeeld zin om versneld af te lossen? We legden de meest gestelde vragen voor aan DUO en het Nibud.

Door Liselotte Idema

Is er een kans dat de rente ooit weer naar 0 procent gaat?

De afgelopen jaren (2017 tot 2022) waren echt een unicum. Voor 2017 varieerden de rentes in hoogte. In 1992 was het rentepercentage zelfs 11 procent. Het is mogelijk dat de rente ooit weer naar 0 procent gaat, maar dat is niet heel waarschijnlijk.

Rentepercentages voor 2016

2006: 2,74 procent

2007: 3,70 procent

2008: 4,17 procent

2009: 3,58 procent

2010: 2,39 procent

2011: 1,50 procent

2012: 1,39 procent

2013: 0,60 procent

2014: 0,81 procent

2015: 0,12 procent

2016: 0,10 procent

Waarom wordt de rente verhoogd?

Rentepercentages worden ieder jaar opnieuw bepaald. Ze wijken vrijwel altijd af van het jaar daarvoor, dat is goed te zien in de tabel hierboven. Dat dat de afgelopen vijf jaar niet gebeurde en het percentage 0 was, is meer een uitzondering dan de regel.

En waarop wordt zo'n percentage gebaseerd?

Het percentage wordt berekend aan de hand van het gemiddelde effectieve rendement van een lening die je afsluit bij de overheid (een staatsobligatie). Dat is nu voor het eerst weer hoger dan voorgaande jaren. Kort gezegd komt het erop neer dat de overheid geld leent voor jouw lening. Als de kosten van die lening hoger worden, wordt dat doorberekend in de rente die je betaalt.

Mag deze renteverhoging wettelijk gezien wel? Veel studenten hebben gestudeerd in de veronderstelling dat er nauwelijks rente over de schuld betaald hoefde te worden.

Ja, het is in de wetgeving over het stelsel van studiefinanciering vastgelegd dat het rentepercentage ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Dat het percentage de afgelopen jaren 0 procent was heeft in die zin eigenlijk voor een verkeerd verwachtingspatroon gezorgd.

Wat doet de verhoging met het maandbedrag?

Rente over de studieschuld wordt berekend op twee momenten: tijdens de opbouw van de schuld tijdens de studie én tijdens het aflossen van de schuld na de studie. Tijdens je studieperiode wordt de rente ieder jaar opnieuw vastgesteld en varieert het rentepercentage dus per studiejaar. Voor wie aan het aflossen is, staat het percentage voor vijf jaar vast.

De rentestijging die is aangekondigd, heeft dus niet meteen effect op het maandbedrag dat alle oud-studenten betalen. Het raakt alleen oud-studenten die in 2018, 2013 en 2008 zijn begonnen met terugbetalen. Voor hen begint in 2023 een nieuwe 'vijfjaarsperiode'.

Drie voorbeelden:

2:02 Afspelen knop Hoe zit het nou met die nieuwe rente op je studielening?

Moet er over de prestatiebeurs ook rente worden betaald?

De prestatiebeurs wordt uitgekeerd als lening, daarom wordt er ook rente over berekend. Voor studenten die binnen tien jaar hun diploma halen wordt de lening inclusief de rente omgezet in een gift.

Is het verstandig om versneld af te lossen?

Dat hangt van je situatie en financiën af. Volgens het Nibud is versneld aflossen geen slecht idee als je heel veel geld overhebt. Maar dat zal voor de meeste jongvolwassen niet aan de orde zijn. Heb je een paar duizend euro op je spaarrekening staan, dan kan je dat beter achter de hand houden voor onverwachte gebeurtenissen. Kapotte spullen of een hoge energierekening bijvoorbeeld.

Hoe staat het nu met de compensatie voor de 'pechgeneratie'?

Deze compensatie staat los van de renteverhoging. Er komt nog steeds een tegemoetkoming voor studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd. Hoe hoog deze tegemoetkoming is, hangt van verschillende factoren af. Als je vier jaar hebt gestudeerd tijdens het leenstelsel, krijg je mogelijk 1.436 euro korting op je studieschuld of uitbetaald.

Is je vraag nog niet beantwoord? Wie weet kwam-ie al aan bod in het vorige artikel dat we schreven over dit onderwerp.

