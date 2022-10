Grootste vogelgriepuitbraak in een jaar: 300.000 kippen geruimd in Heythuysen

Bij een legpluimveebedrijf in het Limburgse Heythuysen is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 300.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om de grootste uitbraak sinds 26 oktober vorig jaar.

Door onze economieredactie

De NVWA verwacht daarom wel enige tijd bezig te zijn met het doden van de kippen. "Het gaat om de grootste besmetting in het huidige vogelgriepjaar. Sinds vorig jaar oktober zijn in totaal bijna zes miljoen dieren geruimd. Dat is een trieste zaak", zegt een woordvoerder.

Binnen een straal van een kilometer zijn geen andere pluimveebedrijven gevestigd. Binnen 3 kilometer bevinden zich vijf andere bedrijven met pluimvee. Deze worden gescreend op vogelgriep en de komende veertien dagen intensief gecontroleerd op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In een zone van 10 kilometer zijn 128 andere pluimveebedrijven te vinden. In dat gebied geldt per direct een vervoersverbod.

Vogelgriep komt normaal gesproken alleen in de koudere seizoenen voor. Dit jaar werden voor het eerst ook in de zomer besmettingen vastgesteld. Als zo'n besmetting is vastgesteld bij een bedrijf, dan zorgt de NVWA er samen met bijvoorbeeld dierenartsen, transportbedrijven en gemeenten voor dat de dieren worden gedood en weggebracht.

De eerste besmetting met het huidige virus - genaamd H5N1 - werd op 26 oktober 2021 vastgesteld in Zeewolde. Sindsdien zijn er 97 uitbraken geweest op bedrijven met meer dan vijftig vogels. Op de epidemie in 2003 na raakten niet eerder bij zo veel pluimveehouderijen en hobbylocaties dieren besmet.

