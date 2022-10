Bedrijven investeren meer in gebouwen, machines en auto's

Bedrijven hebben in augustus meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Het gaat vooral om investeringen in gebouwen, machines en personenauto's, meldt statistiekbureau CBS donderdag.

De omstandigheden voor investeringen zijn in oktober ongunstiger dan in augustus. Dit komt vooral doordat ondernemers in de industrie minder positief waren over hun orderpositie. Ook de stijging van de rente en de daling van de beurskoersen veroorzaken onzekerheid bij ondernemers.