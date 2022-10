Consumenten geven meer uit aan diensten en minder aan goederen

Consumenten hebben in augustus meer besteed aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, maar minder aan goederen. Huishoudens hebben in die maand in totaal 4,1 procent meer uitgegeven dan in augustus vorig jaar. De groei is wat kleiner dan in de voorgaande maand, zo meldt statistiekbureau CBS donderdag.

Door onze economieredactie

Zo hebben consumenten in augustus 10 procent meer besteed aan diensten, zoals verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd. In dezelfde maand vorig jaar waren er nog enkele coronamaatregelen van kracht in de horeca en bij evenementen. Bestedingen aan diensten zijn goed voor de helft van alle uitgaven van huishoudens.

De andere helft is dan de aankoop van goederen. Consumenten gaven daar 6 procent minder aan uit. De afname was het sterkst bij de non-food. Huishoudens kochten minder kleding, schoenen en auto's en gaven ook minder uit aan woninginrichting. Ook kochten ze minder voedsel. Daar kwam de daling uit op 3 procent.

Consumenten waren in oktober net zo somber over de economie als in september toen het consumentenvertrouwen een dieptepunt bereikte. In oktober kwam het vertrouwen uit op min 59, net als in september. Consumenten waren wat minder negatief over de economie, maar de koopbereidheid verslechterde iets.

Aanbevolen artikelen