Nederland ruimde in jaar tijd al meer dan 5,5 miljoen dieren vanwege vogelgriep

Sinds oktober vorig jaar zijn al meer dan 5,5 miljoen dieren geruimd vanwege de vogelgriep. Op de epidemie in 2003 na raakten niet eerder zo veel pluimveehouderijen en hobbylocaties besmet.

De vogelgriep komt normaal gesproken alleen in de koudere seizoenen voor. Dit jaar werden voor het eerst ook in de zomer besmettingen vastgesteld. Als zo'n besmetting is vastgesteld bij een bedrijf, dan zorgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er samen met bijvoorbeeld dierenartsen, transportbedrijven en gemeenten voor dat de dieren worden gedood en weggebracht.

De eerste besmetting met het huidige virus - genaamd H5N1 - werd op 26 oktober 2021 vastgesteld in Zeewolde. Sindsdien zijn er 97 uitbraken geweest op bedrijven met meer dan vijftig vogels. De grootste uitbraak was op een bedrijf in Nieuw-Weerdinge: daar moesten 200.000 dieren worden geruimd.

Het afgelopen jaar moesten in totaal 4,4 miljoen vogels worden geruimd omdat zij leefden op een bedrijf waar een besmetting was vastgesteld. Nog eens 1,1 miljoen dieren werden geruimd omdat er sprake was van een 'riskant contact' met een bedrijf waar een uitbraak was. Ter vergelijking: tijdens de uitbraak in 2003 ging het om 255 besmette locaties en ruim 30 miljoen geruimde dieren.

De NVWA benadrukt dat bij deze cijfers geen hobbylocaties met minder dan vijftig vogels zijn meegenomen. Ook wilde vogels, die ook zwaar te lijden hebben onder deze uitbraak, zijn niet meegerekend.

"Het zijn ingrijpende gebeurtenissen, voor de vele dieren die geruimd worden, voor de pluimveehouders, hun familie en omgeving, en ook voor de betrokken medewerkers van bedrijven die de ruimingswerkzaamheden mede uitvoeren", zegt de NVWA.

Grootste uitbraak van vogelgriep in Europa ooit

De huidige vogelgrieppandemie is de grootste ooit in Europa. Volgens de recentste data van het ECDC zijn er inmiddels meer dan 48 miljoen besmette en gezonde vogels geruimd in 37 Europese landen.

In Nederland geldt momenteel een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten. Ondertussen wordt er nog meer ingezet op het voorkomen van besmettingen. Zo wordt er versneld gewerkt aan een vaccin. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schreef vorige week in een Kamerbrief dat "deze situatie niet houdbaar is". "Niet voor de dieren, niet voor de pluimveehouders, niet voor de maatschappij."

