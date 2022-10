Corona slaat weer toe op de werkvloer, verzuim stijgt

De opleving van het coronavirus was vorige maand ook op de werkvloer te merken, blijkt uit cijfers van ArboNed en HumenCapitalCare. De arbodiensten zagen in september een forse stijging van het aantal werknemers dat afwezig was vanwege coronaklachten.

Door onze economieredactie

Het totale verzuimpercentage steeg vorige maand naar 4,3 procent. In augustus was dat nog 4,0 procent. Nu is het verzuim in september altijd hoger dan in augustus, maar toch roepen de arbodiensten op om alert te zijn. Dit omdat vooral het aantal ziekmeldingen door corona hard stijgt. In de eerste week van oktober bleef een op de vier zieke medewerkers thuis vanwege coronaklachten.

Dat is wel nog altijd minder dan bij griep, dat toen verantwoordelijk was voor een op de drie verzuimmeldingen. "We zien de laatste weken het aantal ziekmeldingen weer toenemen, met griep en corona als belangrijkste aanjagers", zegt arbo-arts Redmer van Wijngaarden, tevens directeur medische zaken bij ArboNed.

De stijging van het aantal ziektemeldingen is extra wrang omdat veel bedrijven momenteel kampen met personeelstekorten. De werkdruk is daardoor al hoog en wordt door de ziekmeldingen nog hoger. Niet voor niets waren er afgelopen zomer relatief veel zieken vanwege psychische klachten. Daarbij zijn werkdruk en stress vaak de oorzaken.

