Pensioenverhoging in zicht bij grootste fondsen door hogere rente

Diverse grote fondsen denken dat ze de pensioenen begin volgend jaar kunnen verhogen. Onder meer ambtenarenfonds ABP, de grootste van Nederland, zegt dat een verhoging "in de lijn der verwachting ligt". Dit komt doordat rentes de laatste tijd zijn opgelopen en dat is gunstig voor pensioenfondsen.

"Het ligt in de lijn der verwachting dat we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen", meldt ABP-voorzitter Harmen van Wijnen. "Op tafel ligt nu de vraag welke verhoging verantwoord is." PFZW, het tweede fonds van het land, zegt eveneens te hopen de pensioenen te kunnen verhogen. Ook de metaalfondsen zijn positief gestemd. Zo zegt PMT dat de kans groot is op een nieuwe verhoging.