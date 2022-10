Biologische melk van Arla voorlopig niet in de schappen omdat die snel bederft

Delen via E-mail

De biologische melk van zuivelbedrijf Arla kan al ruim twee weken niet worden geleverd, laat een woordvoerder weten. De melk bederft sneller dan gebruikelijk. Hoe dit komt, is nog onbekend.

Er zijn ook problemen met melk en karnemelk van het Albert Heijn-huismerk. Dat komt doordat de supermarktketen voor de 1,5 literverpakkingen melk, karnemelk en biologische melk afhankelijk is van producent Arla.

Arla kan niet zeggen wanneer de melk weer leverbaar is. "We hopen zo snel mogelijk." In de fabriek wordt op dit moment nog volop onderzoek gedaan naar de oorzaak van het probleem.