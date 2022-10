Pampers-luiers en wasmiddel Ariel worden binnenkort (nog) duurder

Delen via E-mail

Procter & Gamble (P&G) wil de prijzen van producten als Pampers-luiers en Head & Shoulders-shampoo verder verhogen. "Kunnen we daar oneindig doorgaan? Nee", laat financieel directeur André Schulten weten. "Er moet een zorgvuldig evenwicht zijn."

Toch denkt het bedrijf er baat bij te hebben de prijzen verder te verhogen. "We hebben een heel goed gevoel over de reactie van de consument op onze prijsverhogingen, we zien geen grote dalingen", zegt Schulten. Daarnaast laat P&G weten de aankomende tijd de producten te willen verbeteren.