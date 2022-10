NS rijdt vanaf 7 november met nog minder treinen door personeelstekort

NS rijdt vanaf maandag 7 november met minder treinen in de spits. Ook zullen op een aantal trajecten minder intercity's rijden in de daluren overdag. Op vrijdagen rijden er de hele dag minder intercity's. De oorzaak daarvan is een gebrek aan personeel.

Door Tom van Gurp

De vervoerder heeft al langere tijd moeite om aan genoeg medewerkers te komen. Daarom besloot het om al in september het aantal treinen terug te schroeven. Ook maakte NS toen bekend dat er vanaf 11 december nog meer zou gaan veranderen aan de dienstregeling.

Deze week meldt NS op zijn website dat het al op 7 november enkele wijzigingen doorvoert. Het gaat dus om het verlagen van het aantal intercity's en spitstreinen. Volgens NS is dit een aanloopje naar de verdere wijzigingen in december. Het bedrijf waarschuwt dat ondanks de wijzigingen toch op het laatste moment nog treinen kunnen uitvallen "omdat het tekort aan collega's groter is dan verwacht".

De aanpassing komt op een moment dat het vervoersbedrijf kritiek krijgt omdat het in de treinen enorm druk is. Bij reizigersorganisatie Rover komen bovengemiddeld veel meldingen binnen over volle treinen.

Politiek ook kritisch op NS

Ook in de Tweede Kamer ligt de vervoerder onder vuur. Het bedrijf moest zich woensdag verantwoorden tijdens een hoorzitting. Daar gaf commercieel directeur Tjalling Smit aan dat NS mogelijk te lang heeft gedacht dat zijn personele problemen makkelijk op te lossen waren.

"Eind vorig jaar kregen we al onze vacatures nog gevuld. We hebben te lang het idee gehad dat we dit met de gewone werving konden oplossen." Daardoor heeft NS redelijk lang gewacht met structurele oplossingen, aldus Smit. "Met de kennis van nu wellicht te lang."

De aanwezige Kamerleden gaven aan dat ze creativiteit missen bij het oplossen van problemen. Kan het vervoerbedrijf bijvoorbeeld niet per conducteur meer wagons laten rijden? Nu is dat maximum zes, maar tijdens de coronatijd waren dat er tien.

Smit verwierp die suggestie. "Dat heeft met veiligheid te maken. Het hangt van het aantal reizigers af. Tijdens corona waren dat er heel weinig en toen kon een conducteur veilig meer wagons overzien. Daar is nu geen sprake meer van."

NS wil niet het nieuwe Schiphol worden

De huidige drukte wordt deels veroorzaakt door de manier waarop NS zijn dienstregeling versobert, legden Smit en operationeel directeur Eelco van Asch uit. Er zijn eerst treinen uit de dienstregeling genomen. De volgende stap is het inzetten van langere treinen of treinstellen die meer reizigers kunnen vervoeren. Zo meldt NS dat het sinds begin oktober op drukke trajecten met langere treinen rijdt.

Wat gaat NS doen om te voorkomen dat het bedrijf "het nieuwe Schiphol" wordt? Op die vraag gaf Smit als antwoord dat er inmiddels al de nodige nieuwe conducteurs en machinisten zijn aangetrokken en dat er ook veel interesse is in verdere vacatures.

Die nieuwe werknemers moeten nog wel opgeleid worden voor ze volledig inzetbaar zijn. "Maar we hebben net een nieuwe cao afgesproken en denken dat we daarmee een heel aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden hebben."

