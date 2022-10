Rechter tikt uitgever Mediahuis op vingers: depothouders waren werknemers

Achttien depothouders die als zelfstandigen hebben gewerkt voor Mediahuis, de uitgever van De Telegraaf en NRC Handelsblad, waren eigenlijk werknemers. Zo oordeelt de rechtbank Amsterdam in een zaak die door hen is aangespannen. De uitspraak kan grote gevolgen hebben, want in heel Nederland werken depothouders in zo'n constructie.

Door Joost ter Bogt

Depothouders verdelen de kranten over de bezorgers, die de kranten vervolgens naar de abonnees brengen. Vaak bezorgen de depothouders zelf ook.

De achttien depothouders uit Amsterdam die nu in het gelijk zijn gesteld, spanden een zaak aan tegen Mediahuis, omdat de uitgever op 1 januari is gestopt met de middagbezorging van Het Parool en NRC. Daardoor viel hun werk weg. Ze kregen daarvoor geen vergoeding, omdat ze volgens Mediahuis als zelfstandigen voor het mediabedrijf werkten.

Maar volgens de rechter waren de depothouders geen echte zelfstandigen. De depothouders bepaalden namelijk niet zelf hoe ze hun werk uitvoerden, wanneer ze dat deden en wie ze konden inzetten als bezorger. Ook genoten ze niet van fiscale voordelen die gelden voor ondernemers en werkten ze vanuit ruimtes die van Mediahuis zijn of door het miljoenenbedrijf zijn gehuurd.

Mediahuis had de depothouders daarom een ontslagvergoeding moeten geven, oordeelt de rechtbank. Dat moet nu alsnog. Daarnaast hebben de werknemers mogelijk met terugwerkende kracht recht op overige arbeidsrechtelijke aanspraken, zoals het minimumloon, vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen. Die hebben zij al die tijd niet gekregen, terwijl ze dus wel jarenlang feitelijk in dienst waren.

Uitspraak ook van betekenis voor andere depothouders

De uitspraak is van grote betekenis, vertellen advocaten Marise Eckhart en Louiza Oass, die de depothouders bijstonden. "De rechter ziet de depothouders eindelijk voor wat ze zijn: ze zijn werknemers in plaats van zelfstandigen. Dit geldt voor de groep van achttien, maar in theorie ook voor andere depothouders die door heel Nederland op dezelfde manier voor Mediahuis werken."

Bovendien merkte de rechter op dat hetzelfde geldt voor de krantenbezorgers. "De uitspraak heeft daarom veel impact en is baanbrekend. Niet eerder is door de schijnconstructie van Mediahuis heen geprikt. De uitspraak komt in het rijtje van de welbekende Deliveroo-, Uber- en PostNL-zaken.”

En daar blijft het niet bij, voorspellen ze. Ook DPG Media, uitgever van onder meer de Volkskrant, AD en NU.nl, werkt op een vergelijkbare manier samen met depothouders.

"We hopen dat andere depothouders en krantenbezorgers in Nederland die als vermeende zelfstandigen werken horen over deze uitspraak, zodat ze weten dat ze een kans maken als ze zelf een rechtszaak aanspannen."

'Ik hoop dat collega's ons voorbeeld durven volgen'

Abdel Boudhane is een van de achttien depothouders. "We hebben in het verleden herhaaldelijk gevraagd om een vast contract", zei hij eerder tegen NU.nl. De depothouder vertelde toen dat hij niet meer dan 60 euro per dag verdient. "En ik heb een collega van eind vijftig die niets heeft kunnen opbouwen, nul pensioen, niks. Dat kan toch niet?"

Boudhane laat woensdag weten blij te zijn met de uitspraak van de rechter. "Ik deed het met name voor alle andere bezorgers en depothouders. Ik hoop dat er collega's zijn die nu ons voorbeeld durven te volgen."

NU.nl heeft Mediahuis en de advocaat die het bedrijf bijstond om een reactie gevraagd. Ze waren nog niet bereikbaar voor commentaar.

Aanbevolen artikelen