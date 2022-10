Deliveroo vertrekt eind november uit Nederland, compensatie voor bezorgers

De bezorgers van Deliveroo zijn niet bij het bedrijf in dienst. Daarom is een vergoeding niet vanzelfsprekend. Volgens FNV is er sprake van een unieke situatie.

Deliveroo is in elf landen actief en behaalt de meeste omzet op plekken waar het de nummer een of twee in de markt is. Uit Nederland haalt de maaltijdbezorger maar 1 procent van zijn omzet. Het bereiken en behouden van een toppositie in de Nederlandse markt zou "een onevenredige investering vereisen".