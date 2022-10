Ov-reizigers ondervinden drie dagen hinder van staking buschauffeurs

Ov-gebruikers moeten vanaf vandaag drie dagen achter elkaar rekening houden met hinder door stakingen bij busvervoerders. Veel chauffeurs leggen het werk neer omdat ze betere arbeidsvoorwaarden willen. Hoeveel bussen daardoor niet rijden, blijkt steeds pas op de dag zelf.

Door Tom van Gurp

Vakbond FNV wil dat de ov-bedrijven meer loon gaan betalen en voor minder werkdruk zorgen. De eisen zijn opvallend omdat een andere vakbond, CNV, eerder dit jaar wel akkoord ging met cao-voorstellen van de streekvervoerders.

FNV vond de voorstellen van de vervoerders niet genoeg en wil via stakingen betere voorwaarden afdwingen. Het zijn dan ook alleen de leden van FNV die deze dagen het werk neerleggen. Personeel dat bij het CNV aangesloten is of helemaal niet bij een vakbond aangesloten is, komt wel werken.

Daardoor is ook voor de vervoerders tot het laatste moment onduidelijk hoeveel werknemers er staken en wat dit betekent voor de dienstregeling. Veel ov-bedrijven melden dat ze bij stakingen eerder dit jaar ongeveer 70 procent van de dienstregeling hebben kunnen uitvoeren.

De acties vinden plaats in vrijwel het hele land, maar alleen bij streekvervoerders als Arriva, EBS, Bravo, Qbuzz en Connexxion. Dit betekent dat het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet of nauwelijks wordt geraakt, want die medewerkers vallen onder een andere cao. Het stadsvervoer in Utrecht wordt wel geraakt, doordat dit wordt uitgevoerd door een streekvervoerder.

De streekvervoerders hebben ook enkele tram- en treindiensten. Zo wijst Arriva erop dat het woensdag geen treinen kan laten rijden in Limburg, terwijl Qbuzz verwacht dat het tramvervoer in Utrecht wordt geraakt. De treinen van NS rijden wel gewoon.

Derde stakingsronde is mogelijk niet de laatste

Het is al de derde stakingsronde, nadat de chauffeurs in het voorjaar en vorige maand het werk ook al hadden neergelegd. Of de stakingen van woensdag, donderdag en vrijdag de laatste zijn, is maar de vraag.

FNV wil dat de arbeidsvoorwaarden voor personeel nog dit jaar verbeteren, maar de vervoerders wijzen erop dat ze dit jaar al een cao hebben afgesloten met CNV en die cao niet willen aanpassen. Ze willen alleen een gesprek aangaan over de cao voor volgend jaar.

