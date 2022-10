FAQ: Alles wat je moet weten over je studieschuld en de verhoogde rente

Wat is er nou eigenlijk aangekondigd? De rente op studieleningen was sinds 2016 0 procent. Vanaf 2023 wordt dat verhoogd. Dat betekent dat een studielening je dan geld kost en dus niet meer gratis is. De verhoogde rente zorgt ervoor dat het bedrag dat je terug moet betalen dus hoger wordt.

Heb je een vraag over de verhoogde rente die niet is beantwoord in bovenstaand artikel? Dan horen we dat graag!

Waarom moeten alleen oud-studenten die in 2018, 2013, 2008 of daarvoor begonnen met het aflossen van hun studieschuld vanaf 2023 meer rente betalen?

Voor iedereen die een studieschuld aflost, geldt een rentevaste periode van vijf jaar. Na die vijf jaar mag het percentage worden aangepast. Daarom geldt de verhoogde rente voor oud-studenten die in 2018, 2013, 2008 of eerder begonnen met aflossen. Wie bijvoorbeeld in 2019 begon met terugbetalen van zijn lening, betaalt pas in 2024 (vijf jaar later) meer rente, en voor wie in 2020 begon met aflossen geldt de verhoging vanaf 2025.