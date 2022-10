Brussel wil dat EU-landen samen gas gaan inkopen

Delen via E-mail

EU-landen zouden een deel van hun gas samen moeten gaan inkopen. Ook moeten er mogelijkheden komen om in te grijpen als de handelsprijzen van gas sterk oplopen. Met deze en andere maatregelen wil de Europese Commissie de hoge energieprijzen bestrijden en zorgen dat er genoeg gas is voor Europese huishoudens en bedrijven.

Een van de maatregelen is dus dat landen samen gas inkopen. Hierdoor zouden de landen een sterkere onderhandelingspositie hebben, waardoor ze een minder hoge prijs hoeven te betalen. Nu nog bieden de landen nogal eens tegen elkaar op.

De landen hoeven niet al het gas samen in te kopen. Het gaat om ongeveer 15 procent van het gas dat ze nodig hebben om hun voorraden ver genoeg aan te vullen voor de winter van volgend jaar.

Verder denkt de commissie aan diverse maatregelen om piekprijzen te beperken. Een van die middelen is een tijdelijk prijsplafond voor als de prijs op de Amsterdamse TTF-beurs, een toonaangevende beurs voor Europees gas, te ver stijgt.

Zo liep eind augustus de prijs op de beurs op naar bijna 350 euro per megawattuur. Een jaar geleden was dat nog minder dan 40 euro. Bij welke prijs de EC wil kunnen ingrijpen, is nog niet bekend.