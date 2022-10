Telefoonrekening zorgt bij jongeren steeds vaker voor betalingsproblemen

Zo'n 36.000 jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben problemen met het betalen van hun rekeningen. Dat is 16 procent meer dan een jaar geleden. Vaak is het mobiele abonnement de oorzaak. Tegelijkertijd nam het totale aantal Nederlanders met betalingsproblemen juist af. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau Kredietregistratie ( BKR ).

Het bureau houdt onder meer betalingsachterstanden bij. Dan kan het gaan om mensen die bijvoorbeeld hun hypotheek of telefoonrekening niet meer kunnen betalen. Eind augustus waren er ruim 538.000 Nederlanders die te kampen hadden met deze problemen. Dat was ongeveer 15 procent minder dan de 632.000 van een jaar eerder.

Opvallend is dat de problemen bij jongeren wel toenemen. Vaak is het de rekening voor de mobiele telefonie die ze niet kunnen betalen. Waardoor dit precies komt, weet het bureau niet.

Er is sprake van betalingsproblemen als iemand bijvoorbeeld een schuldregeling heeft, een achterstand heeft bij het terugbetalen van een krediet of wanneer er een aflossingsregeling is getroffen nadat iemand problemen had met het betalen van rekeningen.